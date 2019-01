Chile vs. Bolivia EN VIVO por Sudamericano Sub 20: ¿cómo, cuándo y dónde ver EN DIRECTO? Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 20 en la ciudad de Rancagua. El compromiso inicia a las 5:30 pm. vía Movistar Deportes

Chile recibe a Bolivia en la primera fecha del Grupo A por el Sudamericano Sub 20. ANFP