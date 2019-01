Chile vs. Bolivia EN VIVO: Ramiro Vaca marcó el 1-0 por el Sudamericano Sub 20 | VIDEO Ramiro Vaca marcó el 1-0 en el Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 20. El mismo se dio en Rancagua

Ramiro Vaca marcó el 1-0 en el Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 20. El mismo se dio en Rancagua (Foto: captura de pantalla)