A menos de 24 horas para el arranque del Chile vs. Brasil, el equipo de Martín Lasarte perdió a un futbolista que se perfilaba como uno de los protagonistas para el partido por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Mediante un comunicado, la selección informó que Robbie Robinson argumentó “razones personales” para marcharse del cuadro nacional.

A pesar de la información oficial brindada por ‘La Roja’, la prensa y los fanáticos tenían dudas con respecto a la inesperada decisión a poco de recibir en casa a la ‘Canarinha’. El asunto explotó cuando el futbolista de 22 años compartió un mensaje mediante las redes sociales para dar una explicación y terminar con las especulaciones.

Robinson, nacido en Estados Unidos y de madre chilena, fue convocado por Lasarte para suplir la ausencia de Ben Brereton (chileno-británico), quien no tuvo el permiso de su club para asistir a los compromisos por las Eliminatorias. Entonces, el delantero que actúa en el Inter Miami de la MLS se presentó como opción para la ofensiva.

Robbie Robinson dejó la selección a solo horas del Chile vs. Brasil por las Eliminatorias. (Foto: Captura)

El atacante, que también puede representar al combinado estadounidense, entrenó con sus nuevos compañeros de Chile. No obstante, al parecer, hubo alguna situación que le ha hecho dudar con respecto a defender la camiseta del cuadro sudamericano y le reveló a través de sus cuentas oficiales.

“En este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs”, manifestó Robinson, una decisión que ha sido muy criticada. De hecho, el jugador y los miembros de la Federación de Fútbol son señalados por formar parte de un papelón.

En la misma carta, Robinson mostró gratitud por las horas que vivió en Chile. “Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de ‘La Roja’ por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por cómo me han tratado”, indicó.

La selección chilena comunicó la salida de Robbie Robinson. (Foto: Captura)

Lasarte meditó darle minutos a Robinson

El técnico de la selección chilena se refirió al caso del delantero, antes de conocer que se marchó. “Respecto a lo de Robbie, es medio parecido a lo de Ben, que llegó y estuvo adaptándose en los dos partidos de las clasificatorias. No habla español, pero estamos tratando de que se asocie a lo que buscamos hacer”, expresó en conferencia de prensa.

“Es un chico muy joven. Francamente le vimos buenas cosas, tiene buenas maneras. Ojalá pueda adaptarse y, al igual que pasó con Ben, no sé si una explosión, pero que aúne los aspectos: personalidad, físico, técnico y tomar las decisiones para que, a la hora de mandarlo a la cancha, pueda hacerlo bien y ser productivo”, sentenció Lasarte.