Chile vs. Brasil EN VIVO: hora, fecha y canales del duelo por el Sudamericano Sub 20 

Chile - Brasil EN VIVO es el duelo de fondo en la jornada de miércoles del Sudamericano Sub 20. Ya en la tercera fecha, se van definiendo a los clasificados a la siguiente ronda del torneo.

'La Roja', anfitriona del certamen, solo ha cosechado un solo puntos en dos presentaciones y tiene la necesidad de sumar de a tres, cuando se mida ante 'La Canarinha'.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUEGA EL CHILE VS. BRASIL EN VIVO POR EL SUDAMERICANO SUB 20?



El partido por el Grupo A del Sudamericano Sub 20 se juega este miércoles 23 de enero desde las 17:30 horas en Perú y Colombia; sin embargo, en España dará inicio a las 23:30 horas. El escenario será el estadio El Teniente de Rancagua.

Brasil ocupa el segundo lugar del grupo A cuando faltan dos partidos para el término de la primera fase con cuatro puntos, dos menos que Venezuela, por lo que un triunfo ante los anfitriones le daría el pase directo a la fase final.

¿QUÉ CANAL DE TELEVISIÓN TRANSMITIRÁ EL CHILE VS. BRASIL POR EL SUDAMERICANO SUB 20?



El partido entre Chile vs. Brasil será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Movistar Deportes en exclusiva y lo verán en diferentes partes de América y Europa.

En cambio, el conjunto sureño está al borde de la eliminación y solamente le sirve sumar los tres puntos para llegar con opciones a una decisiva última jornada en la que se batirá con Colombia, que este miércoles descansará.

Horarios en el mundo

México 4:30 p.m.

Perú 5:30 p.m.

Ecuador 5:30 p.m.

Colombia 5:30 p.m.

Bolivia 6:30 p.m.

Argentina 7:30 p.m.

Chile 7:30 p.m.

Uruguay 7:30 p.m.

Paraguay 7:30 p.m.

España 11:30 p.m.

La 'Canarinha' arriba al duelo con la moral por las nubes después de derrotar este lunes a Venezuela, por 2-1, con un doblete de Rodrygo.

El delantero del Santos y de Brasil, que ya tiene un acuerdo para fichar por el Real Madrid, tuvo un discreto debut en el torneo pero ayer se cargó a su equipo al hombro para lograr un valioso triunfo ante la poderosa selección venezolana.

¿CÓMO VER CHILE VS. BRASIL POR APP MÓVIL?



Para ver Chile vs. Brasil podrás seguirlo por Movistar Deportes para diferentes países del continente americano; sin embargo, los mencionados canales internacionales cuentan con su aplicación móvil que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones si te encuentras en México y España. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

Rodrygo será nuevamente indiscutible en el once titular del técnico Carlos Amadeu, que pese a la carga de partidos de los últimos días, hará pocos cambios en el equipo titular.

Chile , por su parte, está en una situación delicada, obligada a puntuar ante dos rivales de peso como Brasil y Colombia para meterse entre los tres primeros clasificados del grupo.

Los pronósticos, sin embargo, no son halagüeños para los muchachos que dirige Héctor Robles, que solo han podido obtener un empate frente a Bolivia (1-1) y cayeron contra Venezuela (1-2).

Posibles alineaciones:



Chile: Ureta; Fernández, L. Alarcón, Ibacache, Díaz; T. Alarcón; Morales, Uribe, Allende; Villanueva y Sepúlveda.



Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan, Igor Gomes, Marcos Antonio; Rodrygo, Lincoln y Marquinos Cipriano.