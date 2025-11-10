Ver Chile vs. Canadá Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 8 por la fecha 3 del Grupo K del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 11 de noviembre de 2025, a las 7:30 a.m. (hora peruana), que son las 9:30 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 AM de México y la 1:30 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite el partido en Chile y toda Sudamérica. Mientras que en Canadá míralo por TSN+ y TSN5. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

