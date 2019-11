Con la obligación de ganar, Chile se enfrentará a Corea del Sur este sábado 2 de noviembre en el Estadio Kléber Andrade por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Sub 17 Brasil 2019. Todo comenzará a las 15:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play. Si te encuentras en el país de ‘La Roja’, ten en cuenta que el duelo arrancará a las 17:00 horas vía las mismas señales y en exclusiva a través de Chilevisión.

El Comercio, desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Chile vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 17, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más detalles importantes para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Chile venció 4-2 a Haití por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 17 Brasil 2019. (Facebook: @SeleccionChilena)

‘La Roja’ llega súper motivada al duelo, pues en la jornada pasada superó a Haití por 4-2 para sumar sus primeros tres puntos en la competición (en el debut cayó 2-0 ante Francia) y ubicarse, de momento, en el segundo lugar de su zona, a falta de una fecha por disputarse en la fase de grupos.

“Era importante ganar, hacer cuatro goles y llegar al último partido con muchas chances de poder clasificar”, sostuvo el estratega de la selección sureña, Cristian Leiva, según apunta la propia página oficial de la Federación de Fútbol de Chile.

Con vida y con muchas ganas de acceder a los octavos de final, ‘La Roja’ ahora tendrá que medirse con Corea del Sur, escuadra que viene ‘golpeada’ tras caer 3-1 ante Francia en la fecha 2 del Grupo C del Mundial Sub 17.

Precisamente, a raíz de ese resultado y que solo ganó su primer partido (ante Haití por 2-1), el elenco asiático tiene la misma cantidad de puntos que Chile, pero debido a diferencia de goles, se ubica en el tercer lugar de su zona.

Dicho esto, ambas selecciones se jugarán su última oportunidad de seguir en el Mundial Sub 17 Brasil 2019, por lo que el encuentro promete ser intenso.

Alineaciones posibles del Chile vs. Corea del Sur

Chile: J. E. F. Díaz, D. O. T. Díaz, D. González, D. A. G. Rojas, C. A. R. Piña, D. I. D. Sepúlveda, V. T. P. Durcudoy, G. A. T. Dubourmais, L. R. Zamora, A. A. O. Huerta y A. E. A. Guzmán.

DT: Cristian Leiva.

Corea del Sur: Shing Song-Hun, Son Ho-Jun, Hong Sung-Wook, Lee Han-Beom, Kim Ryun-Sung, Eom Ji-Sung, Paik Sang-Hoon, Yoon Seok-Joo, Oh Jae-Hyeok, Lee Jong-Hun y Choi Min-Seo.

DT: Jung-Soo Kim.

Chile vs. Corea del Sur: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

México: 14:00 horas en Ciudad de México vía TUDN y TUDN En Vivo

Estados Unidos: 16:00 horas en Washington D. C. vía Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo y Fox Soccer Plus

Argentina: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Chile: 17:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: 15:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: 17:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: 16:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Últimos partidos de Chile en el Mundial Sub 17

27/10/19 | Francia 2-0 Chile | Grupo C del Mundial Sub 17

30/10/19 | Chile 4-2 Haití | Grupo C del Mundial Sub 17

02/11/19 | Chile vs. Corea del Sur | Grupo C del Mundial Sub 17

Últimos partidos de Corea del Sur en el Mundial Sub 17

27/10/19 | Corea del Sur 2-1 Haití | Grupo C del Mundial Sub 17

30/10/19 | Corea del Sur 1-3 Francia | Grupo C del Mundial Sub 17

02/11/19 | Chile vs. Corea del Sur | Grupo C del Mundial Sub 17