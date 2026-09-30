Del partido a los empujones: Chile y Estados Unidos protagonizaron fuerte pelea en amistoso. Foto: @SC_ESPN
Del partido a los empujones: Chile y Estados Unidos protagonizaron fuerte pelea en amistoso. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

El amistoso entre Chile y Estados Unidos terminó con una fuerte tensión entre ambos planteles. El equipo norteamericano se impuso por 4-2 en St. Louis, pero el resultado quedó en segundo plano después de los incidentes registrados durante los últimos minutos y nuevamente tras el pitazo final.

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