El amistoso entre Chile y Estados Unidos terminó con una fuerte tensión entre ambos planteles. El equipo norteamericano se impuso por 4-2 en St. Louis, pero el resultado quedó en segundo plano después de los incidentes registrados durante los últimos minutos y nuevamente tras el pitazo final.

La primera pelea se originó luego del cuarto gol de Estados Unidos, cuando el encuentro ya entraba en los descuentos. Leandro Hernández fue en busca de una pelota dentro del área rival, pero el arquero estadounidense llegó primero y se quedó con el balón.

Chile cayó ante Estados Unidos y todo terminó con una fuerte pelea entre los jugadores. Foto: @SC_ESPN

El delantero de Colo Colo reaccionó con molestia y le dio un puntapié al balón cuando el guardameta ya lo tenía controlado. La acción provocó inmediatamente la reacción de los futbolistas locales.

Empujones y reclamos tras el cuarto gol

Varios jugadores de Estados Unidos se fueron encima de Hernández para recriminarle la acción. Entre ellos estuvo Chris Richards, quien mostró su molestia y terminó protagonizando un intercambio de palabras con los futbolistas chilenos.

Los reclamos rápidamente pasaron a los empujones. En medio de la discusión, Tyler Adams terminó en el piso, lo que hizo que la situación aumentara de intensidad y que varios integrantes de ambos equipos se acercaran al lugar.

La escena involucró incluso a los suplentes, quienes ingresaron al campo. Mientras algunos futbolistas intentaban separar a sus compañeros, otros se sumaron a la discusión.

Pochettino intervino para evitar que pasara a mayores

Ante la tensión, el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ingresó para intentar controlar a sus jugadores y evitar que la situación escalara todavía más.

El árbitro finalmente decidió no mostrar tarjetas rojas. Hernández y Richards recibieron tarjeta amarilla por su participación en el incidente y el encuentro pudo reanudarse para disputar los últimos minutos. Sin embargo, la tensión no desapareció con el reinicio del juego.

NO ALCANZÓ CON LA PELEA DEL CIERRE DEL PARTIDO QUE SE VOLVIERON A AGARRAR DESPUÉS DEL PITAZO FINAL: el Amistoso entre Estados Unicos y Chile finalizó muy picado, tras el triunfo 4-2 de los de Pochettino.



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La pelea continuó después del pitazo final

Cuando el árbitro marcó el final del partido, los integrantes de ambos planteles volvieron a protagonizar una trifulca sobre el terreno de juego. Los jugadores nuevamente intercambiaron reclamos y empujones, prolongando el ambiente de tensión que había quedado instalado durante los últimos minutos.

Así, el amistoso entre Chile y Estados Unidos terminó con un marcador de 4-2 para el conjunto dirigido por Pochettino y con dos enfrentamientos entre los futbolistas, uno durante los descuentos y otro inmediatamente después del pitazo final.