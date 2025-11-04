Ver Chile vs. Francia Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Aspire Zone - Pitch 7 por la fecha 1 del Grupo K del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miercoles 5 de noviembre del 2025, a la 10:45 de la mañana (hora peruana), que son las 12:45 PM de Argentina y Chile, las 11:45 AM de Chile y las 4:45 PM de España. ¿Dónde ver? Chilevisión transmite el partido en Chile. Mientras que, DirecTV y DGO lo pasan para toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

