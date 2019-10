Fútbol mundial







Chile vs. Haití: fechas, horarios y canales de TV para ver en directo el partido por el Mundial Sub 17 Brasil 2019 Chile y Haití chocan por el grupo C del Mundial Sub 17 en el estadio Da Serrinha, este miércoles 30 de octubre desde las 18:00 horas. Conoce aquí todos los detalles para ver este partido de fútbol en vivo y en directo