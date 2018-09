Chile vs. Japón: Arturo Vidal y lo que dijo sobre el amistoso en fecha FIFA

Arturo Vidal aseguró que siente bien físicamente y muy recuperado de la lesión de rodilla, aunque recalcó que debe ir poco a poco y quizás no sea conveniente jugar los 90 minutos en el amistoso entre Chile y Japón.



"Estoy bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar 'a lo loco' los partidos porque todavía no se puede", dijo Arturo Vidal, mediocampista de Chile, a su llegada a Japón.



El volante del Barcelona subrayó que debe ser muy cuidadoso con la rodilla después de la lesión que sufrió en abril pasado y que lo obligó a pasar por el quirófano.



Desde entonces ha cumplido los plazos de recuperación y en el Barcelona ha jugado algunos minutos saliendo desde el banquillo, pero lleva varios meses sin disputar un partido completo.



Arturo Vidal, por otro lado, se mostró satisfecho por regresar a una convocatoria de la Roja, puesto que en los últimos amistosos, disputados en junio antes del Mundial de Rusia, solamente pudo acompañar a sus compañeros desde fuera de la cancha.



"Contento con volver a la selección, con juntarme con mis compañeros. Son cinco meses que pasaron que no pude estar con la selección, la última vez fui sólo para estar con el grupo y ahora ya vengo a jugar, y espero a sumar minutos como lo estoy haciendo en Barcelona", manifestó.



Fuente: EFE