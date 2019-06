Chile vs Japón EN VIVO ONLINE vía ESPN 3: juegan por el Torneo Esperanzas de Toulon 2019

Chile vs Japón EN VIVO ONLINE: jugarán por la segunda jornada del Torneo Maurice Ravello (ex Esperanzas de Toulon) en Francia. El partido está pactado para las 9:05 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 3.

La selección sub 23 de Chile enfrentará a la sub 22 de Japón por la segunda jornada del renombrado Torneo Maurice Ravello (ex torneo Esperanzas de Toulon).

Ambas selecciones comparten el Grupo A junto a la selección de Inglaterra sub 20 y Portugal Sub 21.

Calendario Grupo A Torneo Esperanzas de Toulon

Jornada Local vs. Visitante 1° Inglaterra vs. Japón Chile vs. Portugal 2° Japón vs. Chile Inglaterra vs. Portugal 3° Portugal vs. Japon Chile vs. Inglaterra

Chile vs Japón: Horarios en el mundo

Perú: 09:05 a.m. ESPN3

​Chile: 10:05 horas por ESPN 3

Argentina: 11:05 horas por ESPN 3

Colombia: 09:05 horas por ESPN 3

México: 09:05 horas por ESPN 3

Estados Unidos: 7:05 PT/10:05 ET por Fanatiz/ estar en deportes/ BEIN SPORTS