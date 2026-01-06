Ver Chile vs. Marruecos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Trident Arena (Brasil) por la fecha 2 del Grupo A de la Kings League World Cup 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite el partido en toda Sudamérica. Asimismo, podrás seguir este encuentro en el canal de YouTube de la Kings World. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

