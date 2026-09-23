Chile vs. Paraguay HOY: hora y canal de la semifinal de los Juegos Suramericanos 2026

Este miércoles, la Selección Chilena Sub-20 buscará avanzar a la gran final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuando enfrente a Paraguay por las semifinales. La Roja llega a esta instancia con la misión de superar al combinado guaraní, que dio la sorpresa en la fase de grupos tras imponerse a Argentina. Para no perderte este encuentro, te compartimos el horario, canal de TV y las opciones para seguir en vivo el partido.

Cuándo y dónde juegan Chile vs Paraguay por los Juegos Suramericanos 2026

Chile y Paraguayse enfrentan este miércoles 23 de septiembre por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina

A qué hora juega Chile vs Paraguay por los Juegos Suramericanos 2026

El partido entre Chile y Paraguay se disputará este miércoles 23 de septiembre. En Perú, el encuentro está programado para las 4:00 p. m.

Cuándo se juega la final de los Juegos Suramericanos 2026

La definición del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre. La gran final está programada para las 3:00 p. m. (hora de Chile), mientras que el partido por la medalla de bronce se jugará previamente ese mismo día.