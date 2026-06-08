Chile se enfrenta a RD Congo este martes 9 de junio en un partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026. El enfrentamiento entre ambas selecciones está marcada por realidades muy distintas: mientras la ‘Roja’ está iniciando un nuevo proceso de cara a sus próximos compromisos y está en pleno recambio generacional, el combinado africano se alista para disputar al Copa del Mundo. ¿A qué hora juega la selección chilena y en qué canal ver el partido de HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Repasa los horarios, canales TV y dónde ver el partido entre Chile y RD Congo desde el Stade de la Source, en Orleans, este martes 9 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Chile vs. RD Congo HOY por partido amistoso 2026?

El partido Chile vs. RD Congo por amistoso FIFA comienza a las 12:00 PM (hora chilena) y las 10:00 AM (hora de Perú). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Chile vs. RD Congo

Perú: 10:00 AM

Colombia: 10:00 AM

Ecuador: 10:00 AM

Argentina: 12:00 PM

Uruguay: 12:00 PM

Brasil: 12:00 PM

Paraguay: 12:00 PM

Chile: 12:00 PM

Venezuela: 11:00 AM

Bolivia: 11:00 AM

México: 9:00 AM

Estados Unidos: 11:00 AM (GMT-4), 10:00 AM (GMT-5), 9:00 AM (GMT-6), 8:00 AM (GMT-7) y 7:00 AM (GMT-8).

España: 5:00 PM

Guatemala: 9:00 AM

Nicaragua: 9:00 AM

Costa Rica: 9:00 AM

Panamá: 9:00 AM

Honduras: 9:00 AM

Puerto Rico: 9:00 AM

República Dominicana: 9:00 AM

Canales TV que transmiten Chile vs. RD Congo EN VIVO por partido amistoso

El Chile vs. RD Congo por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de Chilevision en Chile por cable TV y streaming.

¿Dónde ver Chile vs. RD Congo ONLINE por amistoso FIFA 2026?

La amistoso entre Chile vs. RD Congo será transmitido ONLINE por la App de Chilevisión. Esta opción está disponible en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.