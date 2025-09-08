Este martes, Chile vs Uruguay se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. El duelo está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (hora Perú), 7:30 (hora Chile) y 8:30 p. m. en Uruguay. El club uruguayo logró clasificar al Mundial y ahora buscará cerrar de la mejor forma su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, la ‘Roja’ cumplirá con el calendario después de quedar fuera de la próxima cita mundialista. En Chile, el duelo entre Chile vs Uruguay, será transmitido a través de Chilevisión, MiCHV, ESPN, señales disponibles en todo el territorio chileno. Además, lo podrás ver por la plataforma de streaming Disney Plus.