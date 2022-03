La selección de Uruguay clasificó al Mundial Qatar 2022 el reciente jueves al ganar (1-0) a Perú. Alcanzado el objetivo, a la ‘Celeste’ le tocará cerrar las Eliminatorias de Sudamérica enfrentando este martes 29 de marzo (6:30 p.m.) a Chile, un rival al que se medirá con tres bajas confirmadas.

Con la amarilla que recibió en el choque ante la ‘Blanquirroja’, Facundo Pellistri quedó suspendido por acumulación de tarjetas. Al atacante del Alavés se sumaron este domingo Matías Vecino y Mathías Olivera, quien tampoco podrán disputar el compromiso contra la ‘Roja’, que tiene opción de alcanzar un cupo para repechaje.

Si bien Vecino ya estaba disponible, luego de dar negativo en un test del coronavirus, las restricciones que existe en Chile, le impiden ingresar al país del sur del continente. “Por restricciones sanitarias del Ministerio de Salud de Chile para extranjeros no residentes, Matías Vecino no podrá viajar con la delegación”, comunicó la selección uruguaya.

Asimismo, la AUF también informó el caso de Olivera, que milita en el Getafe de España. “Mathías Olivera no participará del partido con Chile por molestias en una de sus pantorrillas. Viaja a España para reintegrarse a su club”, fue el reporte de Uruguay.

“A Chile vamos a ir con el ciento por ciento. Podemos ganar o perder, pero vamos a ir con todo. El futbolista uruguayo es el que mejor compite en el mundo y siempre se lo digo a los jugadores”, declaró el entrenador de Uruguay, Diego Alonso, de cara al próximo desafío.

¿Cuándo se juega el Chile vs. Uruguay?

El partido Chile vs. Paraguay se disputará el próximo martes 29 de marzo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, desde las 6:30 p. m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora chilena y uruguaya). La transmisión de este partido se dará desde las señales de Movistar Plus, TNT Sports HD, Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports y VTV Uruguay.