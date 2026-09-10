Chile se había adelantado a los 62 minutos mediante Natsumy Millones, pero Uruguay consiguió el empate a los 89’ gracias a Oriana Tolá. Cuando todo apuntaba a un empate, Antonella Martínez, delantera de Everton, apareció a los 96 minutos para aprovechar un rebote de la arquera uruguaya y marcar el 2-1 definitivo.

La anotación generó inmediatamente los reclamos de las futbolistas uruguayas, quienes protestaron por una posible posición adelantada y pidieron que se detuviera la jugada. La discusión por el gol rápidamente pasó de las protestas a un enfrentamiento entre jugadoras.

Empujones, manotazos y patadas tras el pitazo

Antonella Cordero quedó en el centro del altercado luego de protagonizar un cruce con una futbolista chilena que terminó en el césped. En cuestión de segundos, varias jugadoras se acercaron y la situación escaló con empujones, manotazos y patadas, generando un tumulto cerca del área.

Los integrantes de ambos cuerpos técnicos tuvieron que ingresar al terreno de juego para separar a las futbolistas y evitar que la confrontación continuara. Cordero terminó abandonando la cancha, mientras que por Chile Maite Avello también tuvo que ser contenida por un integrante del cuerpo técnico.

¿Qué pasó al final? Chile venció a Uruguay y una pelea entre futbolistas marcó el cierre del partido. Foto: @derabonafutfem

Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales y generaron distintas reacciones. Algunas publicaciones cuestionaron la actitud de Cordero, mientras que otras destacaron la reacción de las futbolistas chilenas durante el altercado. El incidente terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del amistoso.

Te quiero demasiado, selección chilena femenina sub-20 2026 segundo semestre pic.twitter.com/W2PSiknZNO — Rabona (@derabonafutfem) September 10, 2026

Chile llega con dos triunfos ante Uruguay

Más allá de la polémica, el equipo dirigido por Luis Mena cerró su preparación ante Uruguay con dos victorias. El martes, Chile había conseguido un contundente 3-0, con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos. Ahora, ambos seleccionados volverán a encontrarse en la competencia oficial.

Cabe mencionar que Chile y Uruguay debutarán entre sí en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el torneo de fútbol que tendrá como sede a Rosario. El nuevo enfrentamiento está programado para el miércoles 16 de septiembre, por lo que el reciente amistoso terminó siendo también un anticipo de un duelo que tendrá mucho más en juego.

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