Chile vs. Uruguay: el gol sobre la hora desató una pelea entre las jugadoras. Foto: @derabonafutfem
Chile vs. Uruguay: el gol sobre la hora desató una pelea entre las jugadoras. Foto: @derabonafutfem
Por Redacción EC

Chile se había adelantado a los 62 minutos mediante Natsumy Millones, pero Uruguay consiguió el empate a los 89’ gracias a Oriana Tolá. Cuando todo apuntaba a un empate, Antonella Martínez, delantera de Everton, apareció a los 96 minutos para aprovechar un rebote de la arquera uruguaya y marcar el 2-1 definitivo.

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