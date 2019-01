Chile vs. Venezuela: Vargas concretó el 1-1 por el Sudamericano Sub 20 | VIDEO Venezuela no se quedó de brazos cruzados y logró igualar el marcador ante Chile. El delantero 'llanero' Jesús Vargas se encargó de colocar el 1-1 en Rancagua, por el Sudamericano Sub 20

Venezuela no se quedó de brazos cruzados y logró igualar el marcador ante Chile. El delantero 'llanero' Jesús Vargas se encargó de colocar el 1-1 en Rancagua, por el Sudamericano Sub 20. (Foto: captura de pantalla)