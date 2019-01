Chile vs. Venezuela EN VIVO vía Movistar Deportes: juegan por el Sudamericano Sub 20

Chile vs. Venezuela miden fuerzas EN VIVO este sábado 19 de enero en el estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha del grupo A del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, desde las 5:30 p.m. (hora peruana).

El anfitrión, la selección chilena, tendrá su segunda presentación en el sudamericano, luego del pobre empate 1-1 ante su similar de Bolivia en el debut, resultado que dejó un sinsabor en los hinchas locales.

► Ecuador goleó 3-0 a Paraguay por el Grupo B del Sudamericano Sub 20 | VIDEO

► Perú vs. Uruguay EN VIVO: así se entonó el himno nacional en el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 | VIDEO

El entrenador de la 'Roja' Sub 20, Héctor Robles, ha recibido duras críticas por el sistema de juego que empleó ante los bolivianos, en el que los pases largos se repitieron una y otra vez sin resultados.

Obligado a realizar cambios, no solo de jugadores, sino en el sistema táctico, Robles sabe que no puede fallar, de lo contrario complicaría su primer objetivo, que es clasificar al hexagonal final, al que acceden los 3 primeros de cada grupo, donde estarán en juego 4 cupos al Mundial Sub 20 Polonia 2019 y a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Al frente estará Venezuela, selección que dirige Rafael Dudamel y que inició el certamen con una importante victoria sobre Colombia por 1-0, gol de Samuel Sosa.

La escuadra 'Vinotinto' llegó a Chile como una de las favoritas a quedarse con el título, luego de proclamarse subcampeona en el Mundial Sub 20 en Corea del Sur 2017.

Este duelo será transmitido por la señal de Movistar Deportes en Perú. En Argentina por TyC Sports. En Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium y Canal 13. En Colombia vía Caracol. Streaming internacional HD por RMTV.

Nada más, partido terminado en Talca 🏟️



Gracias al doblete de Jordan Rebalaza y la conquista de Alexander Alvarado, la @FEFecuador 🇪🇨dio el golpe inicial y derrotó por 3-0 a la @Albirroja 🇵🇾 en el debut por el Grupo B del certamen continental.#DondeComienzaLaHistoria pic.twitter.com/icFjslQc31 — Sudamericano Sub 20 - Chile 2019 (@Sub20Chile2019) 18 de enero de 2019

Chile vs. Venezuela - horarios en el mundo

16:30 horas en México

17:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:30 horas en Venezuela, Bolivia

19:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

20:30 horas en Brasil

23:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:30 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

06:30 horas del domingo en China

07:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur.

Chile vs. Venezuela - alineaciones probables

Chile: Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Alex Ibacache, Nicolás Díaz; Tomás Alarcón, Iván Morales, Matías Marín, Marcelo Allende; Carlos Villanueva y Matías Sepúlveda. Entrenador: Héctor Robles.



Venezuela: Carlos Olses; Riki Mangana, Pablo Bonilla, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Jorge Yriarte, Cristian Cásseres, Rommell Ibarra; Samuel Sosa, Jan Carlos Hurtado y Brayan Palmezano. Entrenador: Rafael Dudamel.



Árbitro: por confirmar.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 19:30 local (17:30 de Perú y 22:30 GMT).