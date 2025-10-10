Joao Muñoz Tineo
Joao Muñoz Tineo

Escucha la noticia

00:0000:00
Chilevisión (CHV) EN VIVO ONLINE | Amistoso, Chile-Perú HOY
Resumen de la noticia por IA
Chilevisión (CHV) EN VIVO ONLINE | Amistoso, Chile-Perú HOY

Chilevisión (CHV) EN VIVO ONLINE | Amistoso, Chile-Perú HOY

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Chilevisión EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO? Para que puedas ver Chilevisión EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Movistar TV, DirecTV, Entel, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de CHV.

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. Chile EN VIVO
Perú vs. Chile en vivo: ver transmisión del partido por amistoso por fecha FIFA desde el estadio Bicentenario de La Florida.

TAGS