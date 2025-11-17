Chilevisión EN VIVO: es el canal en Perú que transmitirá el partido de Chile vs Perú por partido amistoso. ¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO? Para que puedas ver Chilevisión en Chile tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y televisión abierta digital. Para que lo puedas mirar en TV abierta digital (TDT) solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 11. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: VTR, Claro TV, Movistar TV, DirecTV o Entel TV. ¿Dónde ver CHV por internet? Para que mires CHV tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.