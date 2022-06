Por Chilevisión y TNT Sports en vivo, Chile vs. Corea del Sur EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el amistoso internacional este lunes 6 de junio del 2022 desde las 6:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Mundialista de Daejeon. La ‘Roja’ no pudo clasificar a la próxima Copa del Mundo en las Eliminatorias de Sudamérica. Tras ello, la Federación echó al entrenador Martín Lasarte y apostó por Eduardo Berizzo para iniciar un nuevo proceso camino al torneo del 2026.

