Panamá selló este martes su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 al golear 3-0 a El Salvador, y mandó a la repesca a Surinam, en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

Esta victoria clasifica a Panamá por segunda a la Copa del Mundo y envía a Surinam, que también se jugaba el boleto directo en un dramático final de eliminatoria, a una repesca intercontinental que se disputará en marzo.

Alberto Quintero, recordado por jugar por seis años para Universitario de Deportes, podría jugar su primer Mundial. Recordemos que en 2018 no pudo asistir a la cita mundialista por una lesión.

“Un Dios perfecto, yo nunca perdí la fe, la esperanza, estaba trabajando bien en mi club, se me da la oportunidad de venir, se lo dije al grupo, mucha fe, no pierdan la esperanza, que vamos a ir directo”, mencionó tras el partido ante El Salvador.

“Estas cosas pasan cuando nos unimos como país, cuando todos vamos por el mismo sueño de clasificar al Mundial”, finalizó.

