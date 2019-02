Chivas empató sin goles ante Veracruz y dejó escapar el liderato en la Liga MX

Chivas empata con Veracruz y deja ir la oportunidad de recuperar la cima de la competencia en la Liga MX, luego de no poder contra unos 'Tiburones Rojos' que dependieron de las heroicas atajadas del portero Sebastián Jurado, en un duelo en el que destacó el debut de Carlos Salcido con la escuadra jarocha.



Antes del primer cuarto de hora Alexis Vega ya había tenido un par de opciones, en la primera el portero Sebastián Jurado le robó el gol, en la segunda hizo un movimiento lateral dentro del área hasta encontrar un espacio y disparar un derechazo que mandó el balón al travesaño. El primer tiempo fue muy parejo para ambos clubes, el Chivas y Veracruz.

En la segunda parte, el jugador del Veracruz, Carlos Salcido, desbordó por la banda izquierda y lanzó un centro que el ‘Polaco’ Cristian Menéndez remató de cabeza por encima del travesaño de Raúl Gudiño. Los Tiburones Rojos estuvieron muy cerca de abrir el marcador.

Chivas de Guadalajara tardó en responder, hasta que en una jugada dentro del área, Fernando Beltrán le puso un pase de cabeza a Ronaldo Cisneros, quien con marco abierto remató el balón directo a la tribuna del Akron.

Con este empate, Chivas pierde la gran oportunidad de ser el único líder del Clausura por la Liga MX, sumando 10 puntos en la tabla de posiciones. Por su parte, Veracruz la siga pasando mal y es penúltimo en esta competición con dos unidades.

