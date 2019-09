Chivas Guadalajara vs. Monarcas Morelia EN VIVO transmisión vía TUDN y TV Azteca: por el Apertura de Liga MX

Chivas vs. Morelia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga MX, este viernes 20 de septiembre, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TV Azteca, TUDN, Sky HD, Azteca Deportes, Blue To Go Video Everywhere y Azteca 7. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Chivas de Guadalajara y Monarcas Morelia, del peruano Edison Flores, abrirán la jornada de la liga mexicana, que tiene como sorpresivo líder a los 'Rayos' del Necaxa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Chivas vs. Morelia: horarios del partido



México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (sábado 21 de septiembre)

El Monarcas Morelia, del entrenador argentino Pablo Guede, recibirá a las Chivas de Guadalajara confiado en sumar de a tres para confirmar el buen paso en el Apertura del fútbol mexicano y mantenerse en la zona de clasificación a la liguilla por el título.

Luego de superar el pasado domingo al Toluca en su propio estadio -con una doble asistencia de Edison Flores- el Morelia de Guede se metió entre los ocho primeros equipo con 13 puntos, consecuencia de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas.



El equipo suma siete puntos de nueve posibles desde la llegada de Guede, quien cambió la cara de un equipo que carecía de estabilidad en los resultados tras la salida de Javier Torrente



"Tener una racha positiva da mucha confianza, pero hay que pensar en Chivas, un equipo popular de México, ellos en cualquier momento pueden despertar", afirmó en conferencia de prensa, el jugador de Morelia, Aldo Rocha.

El duelo, uno de los dos que abrirá este viernes la décima jornada, está rodeado de expectativas porque el Guadalajara viene de vencer 1-0 al Atlas en el clásico tapatío y se ha planteado iniciar el camino de regreso a los buenos resultados.

Chivas aparece duodécimo de la tabla con 11 unidades y necesita de la victoria para acercarse a la lista de los ocho mejores, lo que permite predecir un partido abierto con ambos cuadros en busca de goles.

Chivas vs. Morelia: ¿dónde se ubica el estadio?

Chivas vs. Morelia: sigue el minuto a minuto

