Chivas vs. Veracruz EN VIVO por la Liga MX: cómo ver EN DIRECTO y qué canales pasan el Clausura 2019

Chivas vs. Veracruz se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX. Hoy, 4 de febrero, el estadio AKRON será escenario de un duelo atractivo que inicia a las 7:36 pm. y será transmitido por TDN, Televisa Deporte, Azteca Deportes y Univisón en México. Para ver fútbol en vivo desde tu celular puedes descargar la app móvil según el país, para no perderte los goles, jugadas polémicas, videos y más.

El Comercio transmitirá el minuto a minuto del Chivas vs. Veracruz por la Liga MX en el estadio AKRON, donde el Rebaño cayó de visita la última semana y está obligado a ganar para volver a los primeros lugares; los pupilos de José Cardozo poseen nueve unidades.

Por otro lado, el Veracruz se hunde en la parte baja de la tabla porcentual y es penúltimo en la clasificación al sumar apenas una unidad.

Chivas vs. Veracruz: alineaciones posibles

Chivas : Jiménez, Villanueva, Marín, Mayorga, Sepúlveda, Pérez, Cervantes, Madrigal, R. Cisneros, R. Cisneros y Monraez.





: Jiménez, Villanueva, Marín, Mayorga, Sepúlveda, Pérez, Cervantes, Madrigal, R. Cisneros, R. Cisneros y Monraez. Veracruz: Hernández, Kontogiannis, Fabricio, Chávez, García, Martínez, Gutiérrez, Rodríguez, Solís, Herrera y Kazim-Richards.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Veracruz por la Liga MX?

Chivas vs. Veracruz cierran la quinta fecha del Clausura por la Liga MX en el Estadio AKRON desde las 7:36 pm. en Perú y Colombia. A continuación, conoce los diferentes horarios en Latinoamérica y diferentes partes del mundo.

Perú: 7:36 pm.

Ecuador: 7:36 pm.

Colombia: 7:36 pm.

Argentina: 9:36 pm.

Chile: 9:36 pm.

Uruguay: 9:36 pm.

Paraguay: 9:36 pm.

Brasil: 10:36 pm.

Venezuela: 8:36 pm.

Bolivia: 8:36 pm.

España: 1:36 am. (5 de febrero)

Japón: 9:36 am. (5 de febrero)

Alemania: 00:36 am. (5 de febrero)

Inglaterra: 00:30 pm. (5 de febrero)



¿Cómo ver el Chivas vs. Veracruz por Liga MX en app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Chivas vs. Veracruz vía TDN



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Chivas vs. Veracruz vía Azteca Deportes



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Chivas vs. Veracruz vía Televisa Deportes



¿Qué canales transmitirán el Chivas vs. Veracruz en vivo?

Para ver el Chivas vs. Veracruz por la Liga MX, te dejamos la lista correspondientes para ver fútbol en vivo, diferidos o vía pago por evento. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo en señal tradicional de TV; radio, TV por cable, TV satelital, TV por Protocolo de Internet y para móviles y aplicaciones de escritorio.

Costa Rica: TN

El Salvador: TDND

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

Internacional: Chivas TV

México: Azteca 7, TDN, Multimedios TV, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes, Televisa Deportes

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univisión Deportes