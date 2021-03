En la última edición del programa ’90 Minutos’ de ESPN, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, sorprendió al no saber qué equipos jugarán el Clásico Nacional de la Liga MX. Óscar Ruggeri, panelista, comenzó hablar del encuentro entre América y las Chivas de Guadalajara cuando el conductor argentino preguntó quién será el rival de las ‘Águilas’ ocasionando el asombro de los presentes.

“Juega América ¿contra? No soy fanático del futbol Mexicano. En un momento era fanático del Santos Laguna pero después lo solté”, aseguró Vignolo tras la incomodidad de Ruggeri. Dicha afirmación ha causado la polémica entre los seguidores y conocedores de la Liga MX, entre ellos sus colegas de ESPN pero en México.

Polémica fuera del verde

En México las reacciones no se hicieron esperar, siendo Jorge Pietrasanta y Rafael Puente los primeros en cuestionar las palabras de Vignolo. “Estaba Sebastián Domínguez, Ruggeri y ¿quién?”, ignorando al ‘Pollo’. Mientras que Puente afirmó: “de lo más estúpido tratar de ignorar lo que es un América contra Chivas”. Segundos después, Pietrasanta agregó: “Por qué vamos a dejar que ‘peluseen’ el futbol mexicano, dejar que hagan esas bromitas. A mí no me parece, estoy totalmente de acuerdo con Rafa, es una estupidez lo que dice”.

Finalmente, Paco Gabriel de Anda tildó de ignorante a Sebastián Vignolo por no conocer a los protagonistas del Clásico Nacional de la Liga MX. “Yo creo que es broma. Si eres gente del futbol en el continente, debes de saber los Clásicos en cada país, si no lo sabes te tienes que dedicar a otra cosa”.

