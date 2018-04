Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán este viernes (9:00 p.m. EN VIVO ONLINE por TV Azteca) de visita al Atlas en el clásico de la occidental ciudad de Guadalajara.

El "Rebaño Sagrado" ha dado prioridad a la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde disputa la final, y con cuadros alternos ha perdido sus últimos dos partidos.

Chivas ganó entre semana 2-1 al Toronto FC en Canadá, por lo que los dirigidos por Matías Almeyda dieron un importante paso para lograr el objetivo.

Contra Atlas, Chivas volverá a usar suplentes. Así lo confirmó el directivo Francisco Gabriel de Anda.

"Seguramente (usaremos cuadro alterno). Así lo hicimos desde hace dos partidos. Cuando tienes claro lo que quieres, el resultado de corto plazo no puede cambiar tu forma de pensar. A nosotros no nos mueve eso (las críticas por los jóvenes), lo tenemos muy claro todos. No solo es para darle descanso al cuadro titular, es porque estos chavos ya están listos. No son improvisados", indicó en "Marca".

Con 15 puntos, el Guadalajara se ubica 16to y necesita triunfos en sus últimos encuentros y ayuda de los siete equipos que tienen delante en la tabla.