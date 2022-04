El plantel de Chivas viajó a la CDMX para enfrentar a Cruz Azul este sábado, en la fecha 14 de la Liga MX, pero el plantel ha vivido algunos inconvenientes en el hotel de concentración. Un grupo de hinchas llegó hasta el lugar con la intención de ser escuchada, ante la crisis que vive el equipo, y los futbolistas decidieron salir para conversar.

Sin embargo, el diálogo no prosperó debido a que algunas de las personas superaron la barrera de seguridad y se desató una serie de actos violentos. Tras lo ocurrido, el club envió un comunicado, aclarando las determinaciones que tomaron para evitar que estas circunstancias no se vuelvan a repetir:

“Hacemos un llamado enérgico y categórico, de nueva cuenta, a la no violencia en nuestro fútbol y en nuestra sociedad. Hace unas semanas se tomó la decisión institucional de no contar más con nuestros grupos de animación en los partidos que jugamos como local en el Estadio Akron, hasta no tener los procesos adecuados para garantizar la integridad y seguridad de todos.

Es importante mencionar que el anonimato propicia que se escondan las personas que fomentan actitudes antisociales y por ello la Liga MX comenzó el proceso de credencialización de dichos grupos a nivel nacional: los que apoyan a Chivas se rehusaron a hacerlo, solo el 1 % acudió al llamado.

Esta noche nuestros jugadores que viajaron a CDMX para el partido ante Cruz Azul, bajaron al lobby del hotel de concentración para atender a la afición que clamaba por ser escuchada.



Con mucha pena, vimos cómo la violencia se hizo presente poniendo en riesgo nuestra seguridad. pic.twitter.com/EI9zozEZT1 — CHIVAS (@Chivas) April 16, 2022

Lo ocurrido esta noche en nuestro hotel de concentración en la Ciudad de México no representa a nuestra verdadera afición, y se suma a una serie de hechos violentos impulsados por pseudoaficionados en distintas plazas del país con diferentes equipos, tanto en estadios como en canchas de entrenamiento.

Es por eso que exhortamos a la Liga MX y los clubes que la conformamos a que juntos tomemos medidas definitivas que nos permitan recuperar el entorno familiar que no ha sido arrebatado”.

Chivas envió comunicado tras actos violentos de sus hinchas.