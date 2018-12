Chivas de Guadalajara y Espérance de Tunis se enfrentarán EN VIVO ONLINE este martes por el quinto lugar del Mundial de Clubes. El 'Rebaño Sagrado' jugará en el Estadio Hazza Bin Zayed desde las 7:30 a.m. de México.

Chivas vs. Esperance EN VIVO vía FOX Sports: chocan este martes por el quinto puesto del Mundial de Clubes

El cuadro mexicano terminará su participación en el Mundial de Clubes, este martes 18 de diciembre, en el Estadio Hazza bin Zayed, Al Ain. Chivas y Espérance de Tunis se verán las caras desde las 8:30 a.m. (hora peruana) y 7:30 a.m. (hora mexicana) con transmisión de Fox Sports.

Chivas vs. Espérance Tunis: horarios en el mundo



Perú: 8:30 a.m. (FOX Sports)

México: 7:30 a.m. (FOX Sports)

Colombia: 8:30 a.m. (FOX Sports)

Ecuador: 8:30 a.m. (FOX Sports)

Chile: 10:30 a.m. (FOX Sports)

Argentina: 10:30 a.m. (FOX Sports)

Brasil: 10:30 a.m. (FOX Sports)

España: 3:00 p.m. (beIN LaLiga)



Chivas, representante de la Concacaf, gracias a su título en la Concachampions, fue superado por el cuadro japonés y perdió 3-2 en tiempo reglamentario.



Los asiáticos remontaron el 1-0 iniciado por Ángel Zaldívar, apenas a los 3'. Ryota Nagaki (49'), Serginho (69') e Hiroki Abe (84') anotaron. Un autogol de Leo Silva (90'+4) le dio esperanzas a Chivas, pero no hubo tiempo para más.

Espérance de Tunis será el rival de Chivas tras perder contra el Al Ain, club del país anfitrión y campeón de la Liga Árabe del Golfo (Emiratos Árabes Unidos) 2017-18.