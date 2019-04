Chivas vs. Lobos BUAP EN VIVO ONLINE vía TDN: juega partidazo por la Liga MX Clausura 2019

Chivas vs. Lobos BUAP EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 13 de la Liga MX Clausura 2019 en el Estadio Akron desde las 10:00 p.m. (horario peruano) y con transmisión de Televisa TDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Chivas y Lobos BUAP será vital para ambos de cara a las chances de alcanzar un lugar en la Liguilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá posiciones en la Liga MX Clausura 2019.

Chivas de Guadalajara iniciará una nueva etapa jugando en casa frente a Lobos BUAP. Los dos equipos vienen golpeados después de los resultados recientes, pero los tres puntos serán claves pensando en sus aspiraciones.

La directiva del ‘Rebaño Sagrado’ tomó decisiones importantes en la institución después de la caída frente a Pumas (2-1). El entrenador José Saturnino Cardozo fue cesado del cargo por malos resultados.

Chivas vs. Lobos BUAP EN VIVO vía Televisa Deportes: en Guadalajara por Liga MX de México | EN DIRECTO. (Foto: Twitter Lobos BUAP)

Con el paraguayo en el banquillo, el cuadro tapatío había sido eliminado de la Copa MX frente al América, el clásico rival. Eso no es todo, por Liga MX, las ‘Águilas’ también vencieron, ello ocurrió antes de la derrota contra los de la UNAM.

Durante la semana se han mencionado diversos nombres que podrían llegar a Chivas. Juan Carlos Osorio, ex seleccionador de México y Paraguay, es uno de los favoritos. En todo caso, el colombiano u otro DT llegaría a final de temporada.

De momento, la directiva de Guadalajara nombró a Beto Coyote, un hombre de la casa, hasta concluir el Clausura 2019. El objetivo del entrenador será pelear por un lugar en la Fiesta Grande, aunque tendrá mucho trabajo.

Chivas vs. Lobos BUAP, se enfrentan dos equipos que a falta de cinco fechas, aún sueñan con la liguilla. (Foto: Chivas)

Por su lado, Lobos BUAP también viene de sufrir un revés en casa. El cuadro ‘licántropo’ fue goleado por Puebla (4-0). No obstante, el equipo de Francisco Palencia todavía puede ir a la ‘Fiesta grande’.

“Nos interesan mucho los tres puntos para poder tener la posibilidad todavía de intentar calificar. Ahora vamos a ir allá a tratar de competirle a Chivas”, aseguró el técnico de la ‘Manada’ en la previa.

Chivas vs. Lobos BUAP: horarios del partido

México 9:00 p.m.

Perú 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

Bolivia 11:00 p.m.

Paraguay 11:00 p.m.

Venezuela 11:00 p.m.

Argentina 0:00 a.m. (7 abril)

Chile 0:00 a.m. (7 abril)

Uruguay 0:00 a.m. (7 abril)

Brasil 0:00 a.m. (7 abril)

España 5:00 a.m. (7 de abril)



Chivas vs. Lobos BUAP: posibles alineaciones

Chivas: Raúl Gudiño; Hiram Mier, Jair Pereira, Tony Alfaro, Josecarlos Van Rankin; Jesús Molina, Michael Pérez, Dieter Villalpando, Isaác Brizuela; Alexis Vega y Ronaldo Cisneros.



Lobos BUAP: Carlos Rodríguez; Francisco Rodríguez, Leitón Jiménez, Michael Orozco, Aldo Cruz; Abraham González; Bryan Rabello, José Esquivel, Michaell Chirinos; Yago Da Silva y Leonardo Ramos.