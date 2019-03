Chivas vs. Monterrey EN VIVO ONLINE vía Televisa: juegan por la fecha 9 del Clausura de Liga MX

Chivas vs. Monterrey EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 9 del Clausura de Liga MX, este sábado 2 de marzo, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Televisa. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid vs. Barcelona: Ramos golpeó a Messi y el argentino desató su furia contra el español | VIDEO



Iván Santillán sufrió lesión en Veracruz y estará fuera de las canchas por varias semanas



Chivas y Monterrey se enfrentarán en otro de los duelos que se presume que será muy atractivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio AKRON.

Chivas vs. Monterrey: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

España - 4:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Chivas buscará mantenerse en la zona de clasificación a la liguilla final por el título. El 'Rebaño Sagrado' tiene apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones, pero aún así está en el cuarto casillero con 14 puntos.

Chivas vs. Monterrey: se miden por fecha 9 del Clausura de Liga MX. (Foto: Chivas)

"El equipo está muy motivado y muy consciente de lo que se está jugando en Liga y en Copa, este sábado tenemos un partido muy importante, complicado, ellos tienen buenos jugadores, pero queremos seguir siendo fuertes en casa para sumar otros 3 puntos", afirmó en la previa el defensor de Chivas, Hiram Mier.

Monterrey, por su parte, viene de asegurar su presencia en cuartos de final de la Concachampions luego de eliminar a Alianza FC de El Salvador. Los 'Rayados', en la Liga MX, están en el segundo lugar con 18 unidades, una menos que el líder Tigres, que recibirá a Pachuca.