Chivas vs New York Red Bull EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Red Bull Arena (New Jersey) por la fecha 1 de la Leagues Cup 2025. ¿A qué hora es el partido? El duelo se juega hoy, jueves 31 de julio de 2025, a las 17:30 hora de México (18:30 de Perú). ¿Dónde ver? El juego solo se puede ver a través de Apple TV con MLS Season Pass.