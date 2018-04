Chivas vs. New York Red Bulls: Brizuela anotó tras gran contragolpe Isaac Brizuela abrió el marcador para las Chivas de Guadalajara ante New York por la Concachampions, luego de gran pase de Rodolfo Pizarro

Isaac Brizuela abrió el marcador para las Chivas de Guadalajara ante New York por la Concachampions, luego de gran pase de Rodolfo Pizarro. (Foto: captura)