Chivas de Guadalajara enfrenta al Querétaro este miércoles (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE por Imagen Televisión) por en un partido que los dirigidos por Matías Almeyda necesitan ganar para salir del mal momento que viven.

La crisis de las 'Chivas' no se originó en este torneo. El 'Rebaño' arrastra problemas desde el pasado Apertura-2017. De los últimos 23 partidos ha perdido 11.

En este Clausura 2018, el Guadalajara ha sufrido cuatro derrotas, tres de manera consecutiva. En lo que va del torneo, esa crisis ha causado un torbellino de cuestionamientos que han puesto en duda la continuidad del 'Pelado' Almeyda, aunque él asegura sentirse firme en el banco de las 'Chivas'.

"La realidad es que estamos pasando un momento bastante difícil. Desde mi llegada a Chivas debe ser el momento de más dificultad, pero que no haya especulaciones, el día que yo decida no estar más, lo diré, no daré tantas vueltas", dijo el 'Pelado'.

Este miércoles, el Guadalajara con sus cuatro puntos y con una de las peores defensivas con 11 goles en contra irá al estadio La Corregidora para enfrentar el Querétaro, equipo de media tabla que tiene siete unidades y que gracias a su orden defensivo sólo ha recibido tres goles.

"Mientras vea una luz de esperanza para salir adelante como en otros momentos de dificultad, voy a seguir", afirmó el 'Pelado', quien aún tiene parte del crédito que ganó con las 'Chivas' cuando les dio el doblete (liga y copa) en el Clausura-2017.