El cuadro del Chivas de Guadalajara buscará romper una racha de tres partidos sin ganar en casa, durante el Clausura Liga MX 2018, cuando se enfrente a Santos Laguna este sábado.



El Guadalajara no sale con el brazo en alto del estadio Akron desde octubre del año pasado cuando venció a Tijuana, por la 15ta fecha del Apertura.

"No hemos conseguido los resultados que pretendemos, el arranque no ha sido el indicado y seguramente habrá modificaciones (en el once inicial) porque está claro que luego de cinco partidos y al no haber resultados tenemos que darle la vuelta a esto en lo personal y en lo colectivo", dijo el entrenador de Chivas, Matías Almeyda.

Asediado por una crisis de resultados desde la temporada pasada, el técnico de Chivas Matías Almeyda dijo el miércoles que ha pedido ayuda a la dirigencia para salir del bache.

Por su parte Santos Laguna marcha en la casilla siete de la Liga MX. El club de Robert Siboldi viene de empata a cero goles ante el Tijuana y una victoria ante Chivas, de visitante, es la inyección que necesita para buscar los puestos de avanzada.