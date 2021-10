¿A qué hora y dónde ver por TV el Chivas vs. Tijuana? Este partidazo de la Liga MX se vivirá este miércoles 20 de octubre desde el estadio Caliente, donde los ‘Xolos’ jugarán como local ante el equipo de Guadalajara. Los dueños de casa necesitan con urgencia de una victoria, pues desde que le ganaron a Santos Laguna hace 6 fechas no pueden obtener victoria alguna en el Apertura 2021 y su puesto de clasificación a las liguillas finales corre peligro. Aquí te contamos cuáles son los horarios en el mundo para ver el partido y toda la guía de TV para que no te pierdas la transmisión minuto a minuto de este encuentro.

Horarios del Chivas vs. Tijuana por Liga MX

México: 21:06 horas

Estados Unidos (este): 22:06 horas

Estados Unidos (pacífico): 19:06 horas

Centroamérica: 20:06 horas

Perú: 21:06 horas

Argentina: 23:06 horas

Colombia: 21:06 horas

Chile: 23:06 horas

Ecuador: 21:06 horas

¿Qué canal de TV transmite el partido Chivas vs. Xolos de Tijuana?

El canal oficial encargado de transmitir todos los partidos de Xolos de Tijuana como local es Fox Sports. Eso sí, la señal habilitada para ver el Chivas vs. Tijuana es el canal Fox Sports 2, por lo que aquí te contamos cómo puedes ver la transmisión por TV.

Señal satélite

Vía Dish: canal 332 y 832

Vía Sky: canal 555 y 1555

Señal cable

Vía Izzi: canal 506 y 964

Vía Megacable: canal 305 y 861

Últimos cinco partidos de Tijuana

Querétaro 1-1 Tijuana | Liga MX

Tijuana 0-1 Cruz Azul | Liga MX

Necaxa 3-0 Tijuana | Liga MX

Tijuana 0-0 Mazatlán | Liga MX

Últimos cinco partidos de Guadalajara

Chivas 2-0 Toluca | Liga MX

Chivas 0-0 FAS | Amistoso

Chivas 0-1 Atlas | Liga MX

Querétaro 1-0 Chivas | Liga MX

Posibles alineaciones de Chivas vs. Tijuana

Chivas: Gudiño; Cisneros, Sepúlveda, Briseño, Ponce; Molina, Flores, Beltrán; Angulo, Zaldívar y Huerta.

Tijuana: Orozco; Lorona, Guzmán, Rak, Angulo; Barbona, Pavez, Rivera, Castillo; Rodríguez, Manotas.

