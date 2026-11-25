Las divisiones menores de Alianza Lima afrontaron un nuevo desafío internacional en Argentina. La categoría Sub 13 del conjunto blanquiazul se enfrentó a Inter Miami CF Academy por la tercera fecha de la 18.ª edición de la Newell’s Cup, torneo formativo que reúne a importantes canteras de Sudamérica y Norteamérica en la ciudad de Rosario.

El encuentro se disputó en el Predio Jorge B. Griffa, escenario que alberga esta competencia juvenil del 23 al 27 de noviembre. El certamen representa una oportunidad para que los futbolistas más jóvenes sumen experiencia internacional y midan su nivel ante equipos de diferentes países.

Alianza Lima se enfrenta a la academia del Inter Miami en la tercera fecha de la Newell’s Cup. Foto: Newell’s Cup/Instagram

Alianza Lima enfrentó a Inter Miami en la Newell’s Cup

El enfrentamiento entre Alianza Lima e Inter Miami corresponde a la tercera jornada del campeonato, que reúne a ocho equipos distribuidos en dos grupos. Ambos conjuntos forman parte del Grupo B, junto con Albion FC de Uruguay y Leones de Rosario, equipo anfitrión.

La presencia de la academia del Inter Miami supone una exigente prueba para los juveniles blanquiazules, quienes buscan aprovechar este tipo de encuentros para continuar su crecimiento futbolístico y ganar experiencia frente a rivales internacionales.

Alianza Lima y Sport Boys representan al Perú

El fútbol peruano cuenta con dos representantes en esta edición de la Newell’s Cup: Alianza Lima y Sport Boys. Ambas instituciones participan con sus divisiones menores en la categoría Sub 13, en una competencia que permite evaluar el desarrollo de sus talentos frente a academias de otros países.

La participación de los equipos nacionales también representa una oportunidad para mostrar el trabajo que realizan sus respectivas canteras y fortalecer la formación de sus jóvenes futbolistas.

Alianza Lima e Inter Miami protagonizan duelo internacional en la Newell’s Cup Sub 13. Foto: Newell’s Cup/Instagram

¿Cuándo termina la Newell’s Cup 2026?

La 18.ª edición del torneo se desarrolla en Rosario, Argentina, del 23 al 27 de noviembre. La programación contempla una fase de grupos y las instancias decisivas que definirán a los equipos finalistas.

La gran final está prevista para este viernes 27 de noviembre, fecha en la que se conocerá al campeón de una competencia que reúne a ocho equipos juveniles del continente.

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