El fútbol brasileño está de luto tras un grave accidente de tránsito que involucró al micro que trasladaba a la delegación Sub-20 del Águia de Marabá, club del estado de Pará. El hecho ocurrió el jueves por la noche en una ruta del estado de Tocantins, cuando el autobús que regresaba de disputar la Copa São Paulo de Futebol Júnior se estrelló contra un camión detenido sin la señalización adecuada.

Como consecuencia del choque, falleció el preparador físico Hecton Alves, mientras que el entrenador Ronan Tyezer resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital donde recibe atención médica, según confirmó el propio club en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El Águia de Marabá informó que, afortunadamente, los futbolistas que iban en el micro no sufrieron heridas de gravedad, aunque todos fueron evaluados por precaución después del impacto. La institución expresó su profundo dolor por la pérdida y su apoyo a las familias afectadas, destacando que “este momento de tristeza nos une como comunidad deportiva”.

La noticia generó inmediata repercusión en el ambiente futbolístico brasileño: numerosos clubes de las principales divisiones enviaron mensajes de condolencias y solidaridad, además de la Federación Paulista de Fútbol, que anunció homenajes y respetos en próximos encuentros.