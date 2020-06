Luego de su salida de Pachuca, Christian Cueva fue consultado sobre la posibilidad de volver a Sao Paulo de Brasil, institución club en el cual alcanzó su mejor rendimiento, y en donde supo llevarse en varias ocasiones la ovación de la exigente hinchada del cuadro tricolor.

En una entrevista brindada para el portal Tricolor News, a través de una transmisión para su canal de Instagram, ‘Aladino’ dejó en claro que guarda el mejor de los recuerdos de su paso por Sao Paulo. “¿Quién no (volvería)? Me gustaría, cualquier jugador quisiera regresar a São Paulo, primero por lo que me dio São Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en São Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, indicó.

“Me gustaría tener una segunda oportunidad, eso significa dar más de lo que dio la primera, por lo que me gustaría, pero eso solo Dios lo sabe y solo el tiempo lo dirá. Esperemos lo que Dios quiere para mí, veamos si São Paulo volverá a pensar en Cueva”, añadió el volante de 28 años.

Christian Cueva mostró su estado físico y los ejercicios con los que se prepara (Video. Instagram)

Christian Cueva arribó a Sao Paulo a mediados de 2016 procedente del Toluca de México. Disputó en total 87 partidos y anotó 20 goles, los mejores números hasta el momento de su carrera. Tras el Copa del Mundo 2018, ‘Aladino’ voló hasta nuevamente a Rusia para enrolarse a las filas del Krasnodar.

Aún no se sabe cual será el futuro del volante de la Selección Peruana. Sin embargo, el mismo señaló hace una semanas, que en caso de no continuar en México, lo tomaría con calma y no se apresuraría para definir su situación contractual.

