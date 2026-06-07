Christian Eriksen protagonizó un momento de gran preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El mediocampista se desvaneció en pleno campo tras llevarse la mano al pecho, lo que provocó la inmediata reacción de sus compañeros y del cuerpo médico.

Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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El incidente obligó a detener el encuentro, que finalmente fue suspendido mientras Eriksen recibía atención sobre el terreno de juego. Posteriormente, el futbolista fue retirado en ambulancia, aunque reportes iniciales indicaron que se encontraba consciente al momento de ser trasladado.

La escena generó un fuerte impacto debido a los antecedentes del jugador, quien en 2021 sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa, situación que puso en riesgo su vida y marcó su carrera profesional. Este nuevo episodio reavivó la preocupación en torno a su condición física y su continuidad en el fútbol de alta competencia.

Hasta el momento, la federación danesa no ha brindado mayores detalles sobre la gravedad del caso, aunque se espera un parte médico oficial en las próximas horas. El suceso ocurre a pocos días del inicio del Mundial 2026, lo que incrementa la incertidumbre sobre el estado del futbolista y su posible participación en el torneo.