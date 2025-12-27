Pulisic causa furor en Italia: futbolista del Milan estaría de novio con la actriz Sydney Sweeney

El fútbol y el cine se entrelazaron esta semana a partir de un rumor nacido en Italia que rápidamente ganó dimensión global: una presunta relación sentimental entre Christian Pulisic, actual figura del AC Milan, y la actriz estadounidense Sydney Sweeney, uno de los rostros más visibles de la industria televisiva por sus papeles en Euphoria y The White Lotus.

La versión tuvo su origen en la cuenta italiana DNA Bomber, dedicada a difundir información y trascendidos del fútbol europeo, y fue amplificada por medios de peso como La Gazzetta dello Sport. A partir de ahí, la supuesta historia cruzó fronteras y fue replicada tanto por portales deportivos como por sitios especializados en espectáculos, alimentando comentarios, memes y especulaciones en redes sociales.

Por ahora, ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto y tampoco existen imágenes ni apariciones públicas que respalden la versión que circula con fuerza en el ecosistema digital.

Pulisic e Sydney Sweeney, il gossip che fa impazzire l'Italia e storcere il naso in America https://t.co/xeKmn0YnVj — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2025

Pulisic, de 26 años, atraviesa un momento destacado en el Milan y continúa siendo una de las principales cartas de la selección de Estados Unidos, que en 2026 será anfitriona del Mundial. En el pasado fue vinculado con la golfista Alexa Melton, aunque el futbolista siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada.

Sweeney, por su parte, de 27 años, cerró recientemente su compromiso con el productor Jonathan Davino y en los últimos meses fue relacionada con el empresario musical Scooter Braun, sin confirmaciones oficiales. En diversas entrevistas, la actriz ha insistido en que su prioridad está puesta en su carrera profesional y en su desarrollo personal.

Mientras tanto, la prensa italiana que se hizo eco de la versión subrayó que se trata únicamente de una especulación, sin evidencias concretas. Un cruce llamativo entre dos mundos de alto impacto mediático, pero que, al menos por ahora, permanece en el terreno de los rumores.