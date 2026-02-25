Tras la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, Christofer Gonzales puso énfasis en el objetivo cumplido por el conjunto celeste y explicó sobre su decisión de picar la pelota en el momento de patear su penal.

“Lo más importante era clasificar. Igual tuvimos muchas ocasiones de gol que supimos concretar, ahí solamente faltó ser contundentes en la última jugada”, señaló el mediocampista, quien fue protagonista en la tanda de penales.

“Tuvimos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar. Había que ponerle paño frío -sobre el penal-“



Christopher Gonzales, jugador de Sporting Cristal



Sobre su ejecución, en la que decidió picar el balón, explicó que buscó manejar la tensión del momento. “Había que ponerle un poco de paños fríos a las cosas”, comentó en referencia a su remate, que generó expectativa entre los hinchas.

Finalmente, Gonzales resaltó la firmeza del equipo en la definición desde los doce pasos. “Lo importante es que todos estuvimos muy firmes al patear”, concluyó, valorando la personalidad del plantel en un escenario de alta presión.