Para 'Canchita' a Cristal le faltó tener más de contundencia frente a 2 de mayo. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Tras la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, Christofer Gonzales puso énfasis en el objetivo cumplido por el conjunto celeste y explicó sobre su decisión de picar la pelota en el momento de patear su penal.

