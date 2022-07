Desde 2011, año en el que arrancó la era QSI (Qatar Sports Investments) en el PSG, han desfilado por el Parque de los Príncipes técnicos de renombre como Carlo Ancelotti y Laurent Blanc, y otros con gran cartel como Unai Emery, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino. Todos lograron títulos domésticos; ninguno, el tesoro más buscado por los qataríes: la Champions League. Para esta nueva temporada, el club parece haber dado un giro al timón. Pese a los rumores que situaban a Zinedine Zidane en el banquillo, las llaves de la ciudad se la dieron a Christophe Galtier, quien hace un par de años fue el “villano” más odiado en París.

Galtier, nacido en Marsella hace 55 años, condujo al Lille desde 2017 y en la campaña 2020-21 acabó con la hegemonía parisina en la Ligue 1: le quitó el título. De hecho, su palmarés como entrenador se resume a ese trofeo y a una Copa de la Liga de Francia con el Saint-Etienne en 2009. Sus logros individuales fueron ser el mejor DT de la liga en tres ocasiones (2013, 2019 y 2021) y mejor técnico francés en 2019 para la prestigiosa revista “France Football”. Ese año, uno antes de su hazaña, se quedó con el segundo lugar detrás del PSG.

Su llegada -en reemplazo del despedido Mauricio Pochettino- sorprende por varios motivos. Uno de ellos es porque el PSG se ha mostrado como un equipo adinerado y poderosos acostumbrado a tener un dream team en todas sus líneas. Lo quiere, lo tiene. Otro, porque la idea de juego de Galtier es defensiva, algo que contradice a lo que el club busca teniendo a Mbappé, Messi y Neymar (si se queda) en ataque.

Sin embargo, su arribo se entiende desde Luis Campos, el nuevo director deportivo tras la salida de Leonardo. El presidente Nasser Al-Khelaifi le confió el proyecto a este exojeador de Mourinho en el Real Madrid y quien conoce a profundidad a Galtier. Fue Campo el que eligió al técnico en diciembre de 2017 para suceder a Marcelo BIlesa en el Lille.

“Galtier reconoce en su primera rueda de prensa con el PSG que posiblemente juegue con tres centrales esta temporada. Durante toda su carrera, su sistema predilecto fue el 4-4-2. Veremos cómo le afecta tener que cambiar a otro sistema que jamás utilizó en su carrera”, tuiteó Andrés Onrubia, el periodista español especializado en fútbol francés. De entrada, el DT está obligado a mutar.

Pero, ¿quién es Christophe Galtier? ¿Por qué es recordado -y no de buena manera- por Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate? ¿Qué dijo sobre Mbappé, Neymar y Messi en su primera rueda de prensa? Te lo contamos a continuación.

Una pelea con Gallardo en el inicio de su carrera en el banquillo

Nació en Marsella el 23 de agosto de 1966. Fue defensor con esa cara de pocos amigos que aún mantiene. Debutó en el Olympique de Marsella, el club de la ciudad, disputando dos veces la final de la Copa de Francia. Cuando se retiró, en el Liaoning Yuan Dong de China, fue asistente de cinco entrenadores en dos temporadas en las que el Marsella peleaba la parte baja de la tabla. Es decir, los ánimos, en esos días, no eran los mejores.

De hecho, en su primer año como ayudante de campo, fue protagonista de una feroz pelea con Marcelo Gallardo. El técnico de River Plate jugaba en ese entonces en el AS Mónaco. Los entretelones fueron contados por el propio argentino en el libro “Gallardo Monumental” de Diego Borinsky.

“Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. En esa época no se acostumbraba salir todos juntos. Y ahí viene la emboscada. Resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada. Yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siento un ‘pack’, como si se cerrará algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre el cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar de adelante sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Aquel incidente que recordó el ‘Muñeco’ ocurrió el 7 de abril del 2000, durante el entretiempo de un partido jugado en el Estadio Velodrome por la jornada 34 de la Ligue 1. Marcelo terminó esa noche en el hospital, con el rostro y el tórax muy golpeadores, y denunció que había sido víctima de una emboscada.

“Gallardo me insultó y me pegó. Yo contesté con un reflejo de autodefensa”, justificó luego Galtier, quien terminó siendo suspendido por seis meses. Incluso el suceso tomó escala nacional. Marie Buffet, la ministra de Deportes del Gobierno que encabezaba Jacques Chirac, lo condenó públicamente: “Lo que sucedió fue extremadamente grave para el deporte de alto nivel, el deporte profesional y el deporte en general. Vaya ejemplo para los jóvenes que ven a sus ídolos agredirse en los pasillos de un estadio”.

Después ocupó el rol de técnico adjunto de Alain Perrin en clubes como Al Ain (Emiratos Árabes), Portsmouth (Inglaterra), Sochaux y el Olympique de Lyon. Acabó convirtiéndose en su sucesor en el Saint Etienne: permaneció nada menos que ocho temporadas al frente del conjunto de los Alpes y lo puso a codearse con los mejores equipos del fútbol galo: clasificó cuatro veces a la Europa League (2013, 2014, 2015 y 2016) y se consagró de la Copa de la Liga de Francia en la temporada 2012/2013.

“Fui ayudante de diferentes entrenadores, en diferentes clubes, en diferentes situaciones. Me nutrí de intercambios, observaciones, partidos, lecturas. Me alimenté de todo para construirme, crecer, desarrollarme y mejorarme”. Se preparó, fue paciente y ahora se siente capaz de agarrar el fierro caliente llamado PSG.

Un buen gestor de vestuario, ¿lo que necesita el PSG?

Antes de su primera experiencia como técnico, Christophe Galtier tuvo unas minivacaciones. Diez días para ser exactos. Durante esos escasos días, el francés, en lugar de alejarse del fútbol, se preguntó: ¿Cómo puedo orientar a un grupo que está perdiendo la confianza?. “Llegué a la conclusión de que necesitaba un plan de juego básico, muy simple. Quiero poner a los jugadores en su sitio, pedirles que hagan lo que saben hacer”, contó.

“Sabía lo que pasaba en nuestras cabezas. Era muy cercano. Es alguien extraordinario en las relaciones humanas. Se preocupa por ti, tu familia, tu entrenamiento. Puedes llamar a su puerta si tienes un problema”, recordó el futbolista turco, Mevlut Erding, quien jugó en Sochaux en 06-07 y tuvo al Galtier asistente.

Trabajó con Mourinho, por ende, el manejo de vestuarios, la gestión de grupos, es una de sus virtudes. ¿Algo que necesita este París Saint Germain repleto de estrellas? Probablemente, aunque el tiempo dirá.

“De verdad que es una de las incorporaciones más extrañas que recuerde en mucho tiempo. Galtier es un buen entrenador, pero ha quedado demostrado en el Nice sus limitaciones con un equipo de muchísima calidad. Mejor defendiendo que atacando. Eso sí, muy buen gestor de vestuario”, señaló Onrubia.

Con el Nice quedó quinto en la última temporada liguera, pero dentro de sus “logros” está haber eliminado, por penales, al propio PSG en los octavos de final de la Copa de Francia, torneo en el que llegó hasta la final.

El guiño a Mbappé y lo que dijo sobre Neymar

En mayo de este año, mientras el PSG y el Real Madrid estaban en una guerra pública por Kylian Mbappé, y en medio de tantas voces que opinaban, Christophe Galtier no dudó en referirse al tema. “¡Necesitamos a Mbappé en la Ligue 1! Puede hacer que PSG gane el trofeo más hermoso [la Orejona de la Champions League] y que París le permita ganarlo como motivación personal y de cara al Mundial de Qatar. Espero que siga en nuestro campeonato”, dijo sin importarle que estaba dirigiendo al Nice y que sus jugadores podrían sufrir al francés.

Esas palabras parecen haber sido un deseo con proyección propia. O un signo de información adelantada porque dirigirá a Kylian a partir de la temporada que viene. “Como entrenador francés, estaba feliz de que Kylian se quedara en el PSG. Es bueno para el PSG y nuestro campeonato”, arrancó diciente este martes en conferencia de prensa de su presentación.

Galtier saludando a Mbappé en uno de los eventos de la Ligue 1.

“Todavía no hablé con él. Sé lo que espera del equipo. Sabemos lo que trae, no tendremos que darle toda la responsabilidad y el peso del resultado. Es jugador del PSG y todas estas grandes individualidades estarán al servicio del colectivo”, añadió.

Sobre Neymar, de quien se dice que su futuro estaría lejos de París aunque se unió a los entrenamientos de pretemporada, el entrenador dijo: “¿Qué entrenador no querría tener a un jugador como él en su equipo? Tengo una idea muy precisa de lo que esperaré de Neymar. Lo voy a conocer, pero quiero que se quede con nosotros, siempre es mejor tener un jugador de esa clase con nosotros”.