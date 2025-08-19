Ver Cienciano vs Bolívar EN VIVO: mira la transmisión del partido de vuelta entre Cienciano del Cusco y Bolívar de La Paz en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa este miércoles 20 de agosto de 2025 a las 5:00 de la tarde hora peruana (6:00 PM hora boliviana). ¿Dónde ver? El partido se puede ver por ESPN 2 y Disney Plus. El Decano boliviano parte con ventaja tras vencer 2-0 en la ida.

