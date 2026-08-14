Ciro Immobile anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años. El histórico delantero italiano decidió poner punto final a una carrera que se extendió durante casi dos décadas y que lo convirtió en uno de los grandes goleadores de su generación.

A lo largo de su trayectoria, Immobile superó los 320 goles oficiales entre clubes y selección. Su capacidad goleadora lo llevó a conquistar numerosos reconocimientos individuales y a convertirse en una de las principales figuras de la historia reciente del fútbol italiano.

Ciro Immobile, cuatro veces Capocannoniere

Uno de los mayores logros de Immobile fue conquistar en cuatro ocasiones el Capocannoniere, premio que reconoce al máximo goleador de cada temporada de la Serie A.

El italiano consiguió este reconocimiento en las temporadas 2013-14, 2017-18, 2019-20 y 2021-22, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del campeonato italiano.

Su temporada 2019-20 fue especialmente memorable. Immobile marcó 36 goles con la Lazio, igualando el récord histórico de más tantos en una misma temporada de Serie A y conquistando además la Bota de Oro europea.

La Bota de Oro que ganó en la era de Messi y Cristiano Ronaldo

Immobile también puede presumir de haber ganado la Bota de Oro europea en 2020, imponiéndose en una competencia que durante años estuvo dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con sus 36 goles en la Serie A, el delantero de la Lazio superó a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo en la clasificación de máximos goleadores de las principales ligas europeas durante aquella temporada.

Fue uno de los grandes reconocimientos individuales de su carrera y confirmó su condición de goleador de élite.

Máximo goleador histórico de la Lazio

La etapa más importante de la carrera de Immobile estuvo vinculada a la Lazio. El delantero llegó al club romano en 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución.

Con la camiseta celeste, Immobile alcanzó cifras históricas y terminó convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos de la Lazio.

Su rendimiento también le permitió recibir el reconocimiento como MVP de la Serie A y convertirse durante varias temporadas en uno de los delanteros más importantes del fútbol italiano.

Una carrera marcada por el gol

Immobile comenzó su carrera profesional en 2008 y pasó por diferentes clubes italianos antes de consolidarse definitivamente en la élite.

Durante su trayectoria defendió las camisetas de Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla y Lazio, además de jugar posteriormente en el fútbol turco con Besiktas y regresar a Italia.

Con Pescara protagonizó una temporada excepcional en la Serie B 2011-12, mientras que su etapa en Torino le permitió volver a destacar como uno de los grandes goleadores del campeonato italiano.

Ciro Immobile también fue campeón con Italia

A nivel internacional, Immobile fue integrante de la Selección Italiana durante varios años y formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa 2020.

El delantero disputó 57 partidos con Italia y marcó 17 goles. Aunque su rendimiento con la selección fue objeto de debate en distintos momentos, formó parte de una generación que consiguió uno de los títulos más importantes de la historia reciente del fútbol italiano.

El legado de Ciro Immobile

Con su retiro, el fútbol italiano pierde a uno de sus grandes goleadores de las últimas décadas.

Más de 320 goles oficiales, cuatro títulos de Capocannoniere, una Bota de Oro europea, un récord de 36 goles en una temporada de Serie A, el reconocimiento como MVP del campeonato italiano y el récord de máximo goleador histórico de la Lazio resumen una carrera construida alrededor del gol.

A los 36 años, Ciro Immobile decidió colgar los botines y poner punto final a una historia que comenzó hace casi 20 años y que lo llevó desde las categorías inferiores del fútbol italiano hasta convertirse en uno de los delanteros más reconocidos de su generación.