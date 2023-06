El pase de Akanji, punzante como el cuchillo más filoso, y la carrera en profundidad de Bernardo Silva rompieron la monotonía en el ataque del City ante el Inter el último sábado en la gran final de la Champions. El reloj marcaba los 68 minutos cuando el portugués tiró un centro que rebotó en un defensor interista y quedó en el área perfecta para que Rodri, con serenidad de buda y precisión de cirujano, anotara el gol más importante del club. Un derechazo directo a la gloria.

“Este es el triunfo de un club que viene construyendo paso a paso desde hace años para llegar a esto. Y me toca hacer el gol de la victoria. Nunca lo imaginé. Me acuerdo de Fernandinho, Agüero, Kompany… de tantos jugadores que aportaron para conseguir esto” , expresó Rodrigo Hernández Cascante, el héroe de Mánchester en estos momentos de celebración en la ciudad que se ha teñido de celeste como el cielo.

Los dueños emiratíes compraron el club más modesto de Mánchester en 250 millones de dólares y le inyectaron mil millones en infraestructura, jugadores y técnicos. Un plan a largo plazo diseñado con el objetivo de dominar el fútbol. Desde 2008 hasta 2016 pasaron cuatro técnicos entre los que destacan el italiano Roberto Mancini, campeón de Premier con el gol agónico del Kun Agüero en 2012; y el chileno Manuel Pellegrini, quien en la 2015-16 llevó al cuadro celeste hasta las semifinales de Champions por primera vez en su historia. En ese lapso de tiempo, la vitrina del club recibió seis títulos.

Pero falta algo más, un salto de calidad. Y es ahí donde le entregaron el proyecto a Pep Guardiola, el genio catalán que un día decidió cambiar el fútbol moderno con el que se convivía en la primera década del 2000.

Este lunes fueron las celebraciones del City en Mánchester. (Foto: @ManCity)

La obra de Pep Guardiola

El fútbol contemporáneo era un deporte con una lógica artificial. Se dividía entre rudos y atletas, ataque y defensa y arqueros que usaban los pies solo para caminar... hasta que apareció Josep Guardiola i Sala, el genio de cabeza rapada nacido en el municipio independentista de Sampedor, en Barcelona, para revolucionar todo.

A Pep se le ocurrió mezclar de todo un poco, trayendo a la actualidad muchos conceptos antiguos: arqueros con la técnica de un ‘10′, zagueros que empiezan como laterales pero acaban como un volante interno, mediocampistas que pisan el área como los más voraces delanteros y atacantes capaces de salir de su zona de confort. El fútbol, entonces, pasó a ser algo que se había imagino el ahora entrenador del Manchester City campeón de la Champions League tras vencer al Inter.

Guardiola llegó a Mánchester para la temporada 2016-17 con la única consigna de ganar la Champions. Entonces empezó su obra de ingeniería para construir una máquina casi perfecta como su Barcelona para lograr 14 títulos entre los que está el triplete histórico de esta campaña. Desde el United de Ferguson en 1999, ningún otro club inglés había ganado la Premier, FA Cup y la Champions. El City de Pep lo hizo posible.

Guardiola con los tres trofeos que ganó el City esta temporada: Premier, FA Cup y Champions.

Los ‘Sky Blues’ invirtieron 1.24 mil millones de dólares en fichajes desde la llegada del técnico catalán. El City es, de acuerdo a las estadísticas de Transfermarkt, el cuarto equipo que más gastó en Europa en ese lapso, siendo superado por la Juventus (1.23 mil millones), Barcelona (1.28 mil millones) y Chelsea (1.62 mil millones). De los cuatro, solo el último club levantó la Champions, y teniendo en cuenta que solo esta temporada desembolsaron más de 600 millones en fichajes y terminaron fuera de los torneos internacionales. Entonces, ¿es el dinero el secreto del éxito? La respuesta es contundente: no.

En la temporada 2016-17, la primera de Guardiola, el club invirtió 216.25 millones, siendo Stones por el que más se pagó (55.6 millones al Everton). Un central que había brillado con los ‘Toffies’ pero que nadie imaginaba que terminaría siendo la clave del éxito del cuadro ciudadano jugando como una especie de volante interior y con una sensibilidad en los pies como si fuera un ‘10′ clásico. En ese mismo mercado llegaron Kevin De Bruyne del Wolfsburgo e Ilkay Gundogan del Borussia Dortmund. Los tres fueron titulares ante el Inter.

La campaña siguiente llegaron Laporte (el más caro por los 65 millones que pagó el club al Athletic), Ederson del Benfica, Walker del Tottenham, Bernardo Silva del Mónaco y otros jugadores, pero los mencionados jugaron el último sábado en Turquía.

Clubes que más gastaron desde la temporada 2016/17 (llegada de Guardiola al City) hasta la actualidad. (Fuente: Transfermarkt)

La constante de que los jugadores por los que se desembolsar más dinero terminaron siendo figuras continuó desde la temporada 2019-20 hasta la actual. Rodri, el autor del gol, arribó a mediados de 2019 desde el Atlético; Rúben Dias lo hizo un año más tarde procedente del Benfica; luego fue el turno de Jack Grealish (fichaje histórico en la Premier por los 117 millones que se pagó) y en esta campaña Erling Haaland por 60 millones.

Los fichajes del City de Pep Gasto en euros

Fichaje más caro Otros fichajes Cómo le fue 2016-17 216.25 mlls.

John Stones - 55.6 mlls. - Everton Kevin de Bruyne* (Wolfsburgo)

Ilkay Gundogan* (Dortmund)

Gabriel Jesús (Palmeiras)

Leroy Sané (Schalke 04) Premier: 3°

Champions: octavos

FA Cup: semifinal 2017-18 317.5 mlls.

Aymeric Laporte - 65 mlls. - Athletic Ederson* (Benfica)

Walker* (Tottenham)

Bernardo Silva* (Mónaco)

Danilo (Real Madrid)

Zinchenko (PSV) Premier: campeón

Champions: cuartos

FA Cup: 5ta ronda 2018-19 78.59 millones

Riyad Mahrez - 67.8 mlls. - Leicester - Premier: campeón

Champions: cuartos

FA Cup: campeón 2019-20 166.82 mills.

Rodri - 70 mlls. - Atlético de Madrid Joao Cancelo (Juventus)

Angeliño (PSV) Premier: 2°

Champions: cuartos

FA Cup: semifinal 2020-21 173.40 mlls.

Rúben Dias - 71.6 mlls. - Benfica Nathan Aké* (Bournemouth)

Ferran Torres Premier: campeón

Champions: final

FA Cup: semifinal 2021-22 138.9 mlls.

Jack Grealish - 117.5 mlls. - Aston Villa Julián Álvarez* (River Plate) Premier: campeón

Champions: semifinal

FA Cup: semifinal 2022-23 150.5 mlls.

Erling Haaland - 60 mlls. - Dortmund Stefan Ortega* (Arminia)

Akanji* (Dortmund)

Sergio Gómez* (Anderlecht)

Máximo Perrone* (Vélez)

Kalvin Phillips* (Leeds) Premier: campeón

Champions: campeón

FA Cup: campeón *Jugadores que ganaron el triplete histórico

Fuente: Transfermarkt

Cada contratación con un sentido, con el ojo clínico de Pep para saber que los convertirá es cracks de élite y también con mucha paciencia. No todos rindieron desde el primer día. “Es un genio. Me he ido a hablar con él y a darle las gracias, porque ha puesto mucha fe en mí, pagando muchos millones hace dos años y el año pasado jugué como una mie***, pero siguió confiando en mí” , señaló Grealish sobre Pep tras obtener la Champions.

Esa paciencia también tuvo el propio club que, pese a los golpes en la Liga de Campeones, continuó creyendo en el mejor técnico de la historia y hoy no dejan de celebrar pintando la ciudad de Mánchester de celeste. “Que el Madrid no se confíe solo estamos a 13 (Champions) de ellos”, señaló Pep en medio de los festejos con un tono jocoso. Pero que nadie dude que la máquina que construyó Guardiola irá por el más ganador de la competición.