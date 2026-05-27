Clasificados a octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana 2026: últimos cupos de la fase de grupos.

Esta semana se juega la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 que definirá a los clasificados a octavos de final y playoffs. Algunos grupos ya conocen su destino en competencias internacionales, mientras que otros tienen una última chance de seguir en carrera en torneos Conmebol.

En el caso peruano, solo Sporting Cristal y Cienciano tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase de sus respectivos torneos. No obstante, Universitario, Cusco FC y Alianza Atlético ya no tienen opciones y fueron eliminados de la competencia internacional.

Cabe recordar que Cristal puede clasificar a octavos de final como segundo de su grupo. Si queda tercero, jugará los playoffs de la Sudamericana. Por su parte, Cienciano debe terminar primero para sacar boleto directo a octavos; no obstante, si queda segundo, disputará los playoffs.

A continuación, el detalle de los equipos que lograron el pase tanto a los octavos de final como a los playoffs de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

Cusco FC vs. Flamengo. (Foto: Getty Images) / MAURO PIMENTEL

Clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

Mirassol (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Coquimbo Unido (Chile)

Flamengo (Brasil)

LDU de Quito (Ecuador)

Cerro Porteño (Paraguay)

Estudiantes (Argentina)

Deportes Tolima (Colombia)

Clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026

Botafogo (Brasil)

Deportivo Recoleta (Paraguay)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Sao Paulo (Brasil)

Clasificados a playoffs de Copa Sudamericana 2026

Lanús (Argentina)

Universidad Central (Venezuela)

Independiente Medellín (Colombia)

Nacional (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Santos (Brasil)

Gremio (Brasil)

Caracas FC (Venezuela)

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, la Copa Sudamericana 2026 y también de los playoffs de Sudamericana se realizará este viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

La ceremonia empezará a las:

10:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador

12:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay

11:00 a.m. en Bolivia y Venezuela

En ese evento se definirán:

Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

El cuadro de playoffs de Sudamericana entre segundos de grupo y terceros de Libertadores

La transmisión podrá verse por ESPN, DSports y las plataformas oficiales de la Conmebol.

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