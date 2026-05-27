Clasificados a octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana 2026: últimos cupos de la fase de grupos.

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Esta semana se juega la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 que definirá a los clasificados a octavos de final y playoffs. Algunos grupos ya conocen su destino en competencias internacionales, mientras que otros tienen una última chance de seguir en carrera en torneos Conmebol.
En el caso peruano, solo Sporting Cristal y Cienciano tienen posibilidades de avanzar a la siguiente fase de sus respectivos torneos. No obstante, Universitario, Cusco FC y Alianza Atlético ya no tienen opciones y fueron eliminados de la competencia internacional.
Cabe recordar que Cristal puede clasificar a octavos de final como segundo de su grupo. Si queda tercero, jugará los playoffs de la Sudamericana. Por su parte, Cienciano debe terminar primero para sacar boleto directo a octavos; no obstante, si queda segundo, disputará los playoffs.
A continuación, el detalle de los equipos que lograron el pase tanto a los octavos de final como a los playoffs de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.
Clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Rosario Central (Argentina)
- Mirassol (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Flamengo (Brasil)
- LDU de Quito (Ecuador)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Estudiantes (Argentina)
- Deportes Tolima (Colombia)
Clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026
- Botafogo (Brasil)
- Deportivo Recoleta (Paraguay)
- Montevideo City Torque (Uruguay)
- Sao Paulo (Brasil)
Clasificados a playoffs de Copa Sudamericana 2026
- Lanús (Argentina)
- Universidad Central (Venezuela)
- Independiente Medellín (Colombia)
- Nacional (Uruguay)
- O’Higgins (Chile)
- Santos (Brasil)
- Gremio (Brasil)
- Caracas FC (Venezuela)
¿Cuándo es el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?
El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, la Copa Sudamericana 2026 y también de los playoffs de Sudamericana se realizará este viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.
La ceremonia empezará a las:
- 10:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador
- 12:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay
- 11:00 a.m. en Bolivia y Venezuela
En ese evento se definirán:
- Los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores
- Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana
- El cuadro de playoffs de Sudamericana entre segundos de grupo y terceros de Libertadores
La transmisión podrá verse por ESPN, DSports y las plataformas oficiales de la Conmebol.