Una nueva fecha FIFA se llevará a cabo en la primera quincena de septiembre. En el renovado Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá son 48 las selecciones que lucharán por llevarse el preciado trofeo.
Hasta el momento hay trece clasificados confirmados en tres confederaciones diferentes. A continuación, conoce quiénes tienen un cupo asegurado para la próxima Copa del Mundo.
Anfitriones
- Estados Unidos
- Canadá
- México
Conmebol - Sudamérica
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
AFC - Asia
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Australia
- Uzbekistán
- Jordania
OFC - Oceanía
- Nueva Zelanda
