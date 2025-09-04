Una nueva fecha FIFA se llevará a cabo en la primera quincena de septiembre. En el renovado Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá son 48 las selecciones que lucharán por llevarse el preciado trofeo.

Hasta el momento hay trece clasificados confirmados en tres confederaciones diferentes. A continuación, conoce quiénes tienen un cupo asegurado para la próxima Copa del Mundo.

Anfitriones

Estados Unidos

Canadá

México

Conmebol - Sudamérica

Argentina

Brasil

Ecuador

AFC - Asia

Japón

Irán

Corea del Sur

Australia

Uzbekistán

Jordania

OFC - Oceanía

Nueva Zelanda

