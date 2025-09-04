Los partidos clasificatorios aún no culminan, pero ya hay algunas selecciones que han asegurado su cupo para el Mundial 2026. (Fuente: FIFA)
Los partidos clasificatorios aún no culminan, pero ya hay algunas selecciones que han asegurado su cupo para el Mundial 2026. (Fuente: FIFA)
Una nueva fecha FIFA se llevará a cabo en la primera quincena de septiembre. En el renovado Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá son 48 las selecciones que lucharán por llevarse el preciado trofeo.

Hasta el momento hay trece clasificados confirmados en tres confederaciones diferentes. A continuación, conoce quiénes tienen un cupo asegurado para la próxima Copa del Mundo.

Anfitriones

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México

Conmebol - Sudamérica

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador

AFC - Asia

  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Uzbekistán
  • Jordania

OFC - Oceanía

  • Nueva Zelanda

