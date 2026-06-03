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Por primera vez en la historia, el Mundial 2026 contará con 48 selecciones y se jugará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. La ampliación del torneo permitió ver nuevas historias, regresos esperados y también la consolidación de varias potencias tradicionales.
Las eliminatorias alrededor del planeta dejaron emociones hasta el final. Algunas selecciones dominaron sus regiones con autoridad, mientras otras sufrieron hasta las últimas fechas para conseguir el boleto. Ahora, con los clasificados definidos, la atención empieza a centrarse en quiénes son los grandes favoritos para quedarse con el título mundial.
Sudamérica mantiene su peso histórico
Argentina clasificó mostrando nuevamente una base sólida liderada por Lionel Messi y un grupo campeón del mundo que sigue compitiendo al máximo nivel. La Albiceleste aparece otra vez entre las grandes candidatas para defender el título conseguido en Qatar 2022.
Brasil, pese a algunas dudas durante el proceso, llega con figuras como Vinicius Jr. y Neymar, además del nuevo liderazgo de Carlo Ancelotti. También aseguraron su lugar Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador.
Clasificados:
- Argentina
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Ecuador
Europa llega con varias favoritas al título
España llega como una de las máximas favoritas tras el crecimiento de su nueva generación encabezada por figuras jóvenes. Francia sigue siendo candidata natural gracias a la profundidad de su plantel, mientras Inglaterra busca finalmente transformar su talento en títulos.
También clasificaron selecciones históricas como Alemania, Portugal, Países Bajos, Croacia y Bélgica. Muchas de ellas llegan con planteles renovados y futbolistas consolidados en la élite europea.
La clasificación de Noruega también genera expectativa debido al presente de Erling Haaland y Martin Odegaard. Será una de las selecciones europeas más observadas durante el torneo.
Clasificados:
- España
- Francia
- Inglaterra
- Portugal
- Alemania
- Países Bajos
- Croacia
- Bélgica
- Suiza
- Noruega
- Escocia
- Austria
- Suecia
- Turquía
- Bosnia y Herzegovina
- Chequia
Anfitriones con presión y nuevas sorpresas
La Concacaf tendrá una edición especial al albergar la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá clasificaron automáticamente como organizadores. Y si bien ninguna es favorita al título, intentarán competir mejor que en ediciones anteriores.
Detrás de ellos, Panamá y Haití lograron asegurar su presencia tras buenas campañas regionales. Curazao también sorprendió al conseguir su boleto y convertirse en una de las historias inesperadas del torneo.
Clasificados:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
- Panamá
- Haití
- Curazao
Asia confirma su evolución futbolística
Las Eliminatorias Asiáticas mostraron nuevamente el crecimiento del fútbol en la región. Japón volvió a dominar con autoridad y llega como el equipo asiático más fuerte para el Mundial.
También clasificaron Corea del Sur, Irán, Australia y Arabia Saudita, selecciones que ya tienen experiencia reciente en la Copa del Mundo. Entre las novedades aparecen Uzbekistán y Jordania, países que vienen creciendo y buscan convertirse en protagonistas inesperados del torneo.
Clasificados:
- Japón
- Corea del Sur
- Irán
- Australia
- Arabia Saudita
- Qatar
- Uzbekistán
- Jordania
- Irak
África sueña con hacer historia
África vuelve a presentar selecciones capaces de competir contra cualquiera. Marruecos llega como la principal esperanza del continente tras su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales.
También clasificaron Senegal, Egipto, Argelia y Costa de Marfil. Todas cuentan con futbolistas que militan en grandes ligas europeas y buscarán poner a su continente en los ojos del mundo.
Clasificados:
- Marruecos
- Senegal
- Egipto
- Argelia
- Costa de Marfil
- Ghana
- Sudáfrica
- Túnez
- Cabo Verde
- República Democrática del Congo
Nueva Zelanda lidera Oceanía
Nueva Zelanda es el único representante en Oceanía. Los ‘All Whites’ dominaron cómodamente las eliminatorias regionales y aseguró una nueva clasificación mundialista. En un Mundial de 48 equipos, cualquier sorpresa puede aparecer.
Clasificado:
- Nueva Zelanda